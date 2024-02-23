Зеленский рассказал о покушениях на себя и высказался по поводу выборов. Видео

На жизнь президента Украины Владимира Зеленского за период полномасштабной войны было совершено по меньшей мере пять покушений. После 5-й попытки ему это стало уже "неинтересно".

Об угрозах своей жизни глава государства рассказал в интервью американскому изданию Fox News. Кроме того, он высказался по поводу выборов в Украине.

Украинский лидер объяснил интервьюеру, что не отменял их – проводить выборы во время войны запрещено законом. В то же время Зеленский убежден, что, учитывая его нынешнюю популярность, он мог бы быть переизбран народом.

Напомним, также Зеленский считает, что народ государства-террориста России способен осуществить изменения в своей стране и устранить диктатора Владимира Путина. Однако это будет "длинный и трудный путь".

"Его позиция (президента Владимира Путина. – ред.) станет слабее, если с ростом количества жертв люди в России увидят это и будут против этой войны. Эта волна – то, что нам нужно", – пояснил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В интервью американскому изданию Зеленский объяснил увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ необходимостью "перезагрузки" руководства армии. Он указал, что речь идет о "вещах, которые долго не менялись", но не уточнил, какие именно.

– Также Зеленский утверждает, что потери оккупационной российской армии на войне в Украине по меньшей мере в пять раз больше, чем потери Сил обороны нашего государства. На одного погибшего защитника Украины приходится пять ликвидированных оккупантов.

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