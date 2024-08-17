Россиян из Курской области могут разместить в Мариуполе: что известно

Гражданских россиян из Курской области, где продолжается операция Сил обороны Украины, могут разместить на временно оккупированных украинских территориях. В частности, их могут поселить в Мариуполе.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет. Там распространили документ, подписанный гауляйтером Мариуполя Олегом Моргуном, который обнародовало сопротивление Мариуполя.

Псевдоглава разрушенного РФ города выдал поручение главам районов касательно "подготовки к возможному размещению беженцев из Курской области".

Согласно приказу Моргуна, они должны предоставить предложения по "оптимизации размещения лиц, оставшихся без жилья в результате боевых действий в 2022 году". Также оккупанты планируют использовать так называемое безхозное жилье для размещения беженцев из РФ.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор тысячи семей ждут обещанного захватчиками компенсационного жилья. Вместо этого псевдовласть строит ипотечные дома, а теперь еще и планирует отдавать квартиры мариупольцев жителям Курской области", – отметили в горсовете Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ, где идет операция Сил обороны Украины, объявили обязательную эвакуацию из поселка Глушково, а затем и из всего Глушковского района. Такое решение 14 августа принял региональный оперштаб.

Тем временем Украина планирует открыть в Курской области гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских – как в сторону РФ, так и в сторону своей территории. Возможно, россиян будут вывозить в Сумы.

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