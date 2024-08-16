Гражданских из Курской области будут вывозить гуманитарным коридором: какой украинский город будет встречать россиян

Украина планирует открыть в Курской области гуманитарные коридоры по эвакуации гражданских. Как в сторону РФ, так и в сторону своей территории. Возможно, россиян будут вывозить в Сумы.

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Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Кроме того, Силы обороны создают зону безопасности на территории России, прилегающей к украинским границам.

"Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы. Относительно гуманитарного коридора в сторону РФ: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса пока не поступало", - отметила она.

Верещук заявила, что для защиты приграничных областей Украины (прежде всего Сумщины) Силы обороны создают зону безопасности на территории России, прилегающей к украинским границам.

"В пределах указанной зоны находятся гражданские россияне. Они находятся под защитой международного гуманитарного права, которое Украина полностью соблюдает", - подчеркнула вице-премьер.

Поэтому, продолжила она, силами украинских военных планируется проведение гуманитарных операций по поддержке гражданских в рамках указанной зоны.

Украинские войска будут допускать международные гуманитарные организации в указанную зону безопасности с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации.

Верещук добавила, что проводится соответствующая подготовка и консультации.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил подготовить гуманитарный план для территории проведения операции в Курской области.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время, от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что 12 августа Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что по состоянию на этот день ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.