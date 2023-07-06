"Россиянам трудно контролировать этот сброд": в ГУР рассказали, кто заменит "вагнеровцев" на поле боя и что будет дальше

Сдувшийся мятеж главаря так называемой ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и отказ подписывать контракты с российским минобороны привели к тому, что "музыкантов" фактически убрали с фронта. Какие подразделения оккупационной армии готовят им на "замену" и какими будут последствия такого решения?

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Об этом и многом другом OBOZREVATEL поговорил с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андреем Черняком.

– После выхода "вагнеровцев" из Бахмута кем командование РОВ закрыло дыры? Привело ли это к нехватке личного состава окупантов на других направлениях?



– После выхода террористического образования под названием ЧВК "Вагнер" из Бахмута ситуация для российско-оккупационных войск на том направлении действительно несколько усложнилась из-за активных действий Вооруженных сил Украины.

Собственно, нынешнее положение на этом участке фронта подтверждает оценки ГУР МО Украины, что "вагнеровцы" создавали для украинских Сил безопасности и обороны больше проблем, чем подразделения регулярной российской армии. Поэтому командование армии государства-агрессора действительно перебрасывает в Бахмут силы и средства. Эта информация фигурирует в сводках Генштаба ВСУ и комментариях официальных спикеров, и мы можем подтвердить: речь идет как о российской военной технике, в частности – танках, так и о живой силе.

Например, на Бахмутском направлении зафиксировано появление элитного, по российским меркам, воздушно-десантного полка, отдельных механизированных подразделений армии РФ, а также наемников из так называемых ЧВК, финансируемых российской корпорацией "Газпром".

После так называемого бунта "Вагнера", который положил в мясных штурмах десятки тысяч своих наемников, чтобы захватить город (точнее – его руины), российская оккупационная армия сейчас пытается во что бы то ни стало удержать контроль над Бахмутом.

Потенциальное поражение российских войск, заменивших "вагнеровцев", может стать еще одним фактором, который усугубит внутренние противоречия в российской так называемой элите.

А по поводу "дыр" на других направлениях после переброски оккупационных сил под Бахмут: конечно, мы не будем указывать пальцем, где у россиян тонко, но можем напомнить, что там, где тонко, там и рвется. Всему свое время, и все всё увидят.

– Bloomberg со ссылкой на европейскую разведку сообщил, что теперь, после неудачного мятежа Пригожина, дыры будут закрывать кадыровцами и заключенными. ГУР может подтвердить эту информацию?

– Помните браваду главаря Чечни Рамзана Кадырова в начале мая, когда он грозился заменить "вагнеровцев" в Бахмуте бойцами его армии? Так вот, этого не произошло. Понеся колоссальные потери в первый год полномасштабного вторжения России, кадыровцы избегают участия в боевых действиях. Их работа в основном сводится к террору и мародерству на оккупированных территориях.

Конечно, командование российской оккупационной армии может снова приказать кадыровцам участвовать в боевых действиях, но большой вопрос – будет ли спешить с выполнением такого приказа чеченский гауляйтер Кадыров?

Относительно зэков: россияне создали так называемые подразделения "Шторм-Z" из заключенных и других проблемных наемников. Можем подтвердить, что они воюют против Украины, но терпят значительные потери из-за низкого уровня подготовки. Также известно о нередких случаях, когда зэки из вновь созданных штрафных подразделений устраивали внутренние "разборки" со стрельбой, дезертировали вместе с военной техникой. То есть этот сброд, сборище зэков, россиянам трудно контролировать.

– А сколько кадыровцев сейчас в Украине? Сам Кадыров утверждает, что 7 тысяч, и еще около двух якобы проходят подготовку.

– Кадыров лжет, как и все главари террористической России. Да, кадыровцы в Украине, безусловно, есть, но их немногочисленный контингент не участвует в активных боевых действиях.

Можно говорить о нескольких тысячах боевиков Кадырова в Украине, а случаи, когда они предпринимали так называемые "заградительные" мероприятия, действительно фиксировались во время полномасштабного вторжения.

Сейчас кадыровцы преимущественно находятся в населенных пунктах, которые находятся на серьезном расстоянии от линии боя. Речь идет о востоке и юге Украины. Впрочем, руки Вооруженных сил Украины способны дотянуться и до тыловых расположений, как это было недавно в оккупированном Приморске Запорожской области. Также недавно зафиксированы случаи, когда кадыровцы в Мелитополе начали, что называется, становиться на лыжи: активно мародерить и паковать имущество украинцев.

Следует отметить, что чеченский "пехотинец Путина" прежде всего беспокоится за собственную шкуру, поэтому основа его частной армии всегда остается возле Кадырова. Попытка мятежа "Вагнера" показала, что конструкции кремлевского сюзерена достаточно хрупкие. Готов ли Кадыров отправить на утилизацию свои боеспособные отряды в таких условиях?

– Что касается вербовки заключенных в российских колониях. Тысячи зэков погибли в мясных штурмах "вагнеровцев" в Соледаре, Бахмуте. Затем Пригожину (который и сам раньше сидел, и ему доверяли зеки) закрыли доступ к колониям, а вербовкой занялось уже МО РФ. ГУР известно о количестве российских заключенных, которые в настоящее время находятся на территории Украины?

– Даже после того, как Пригожину закрыли доступ в колонии, он оставался популярным среди значительного количества российских заключенных. Многие российские зэки поддержали его мятеж, но после остановки движения на Москву назвали главаря террористической группы "Вагнер" "шерстяным", то есть предателем, крысой.

Уже упомянутые отряды "Шторм-Z", которые российская оккупационная армия начала формировать из заключенных после конфликта с Пригожиным, по нашим оценкам могут насчитывать от тысячи до нескольких тысяч штук. Но опять же – у этих штрафников низкий уровень подготовки, Россия использует их как расходный материал.

– А как сейчас происходит вербовка в российских зонах? Есть ли отличия в обещаниях Пригожина и вербовщиков МО РФ?

– Мотивация, собственно, та же. Отряды "Шторм-Z" российское террористическое министерство формирует по лекалам такого же террористического ЧВК "Вагнер": если не хочешь сидеть в российской тюрьме, можешь пойти на мясной штурм на территории Украины. И если тебе удастся выжить, то сократят срок заключения, смягчат наказание или погасят судимость.

– А почему Путин не хочет объявлять новую волну мобилизации?

– А кто вам сказал, что он не хочет? Действительно, отправка людей на смерть – чувствительный фактор даже для такого ошалевшего от культа войны и жестокости населения, как в Московии. Но факт остается фактом – за полтора года полномасштабного вторжения Силы безопасности и обороны Украины уничтожили огромное количество самых боеспособных войск России.

И это действительно вызов, но не самый важный для Кремля. Значительно более острой для врага проблема боевой подготовки мобилизованных и оснащение их военной техникой.

А солдат Москва никогда не считала. Собственно, мы видим, что в Кремле продолжают исповедовать традиции и подходы советских военачальников-мясников.

И надо сказать, что мобилизация в России не прекращалась. Да, это тихая, скрытая, теневая мобилизация, но она продолжается.

В этом контексте также можно упомянуть объявленные руководством оккупационной армии намерения создать 20 новых дивизий. Так что очевидно, что Россия в том или ином формате продолжит брить головы очередным десяткам и сотням тысяч людей, населяющих так называемую Российскую Федерацию.

Да, сейчас Россия пытается замедлить наступательные действия украинских войск, стабилизировать и заморозить линию фронта, чтобы собрать, подготовить и вооружить большие резервы для ведения длительной войны, но наша задача – разрушить эти и все другие планы врага.