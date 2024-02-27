Россияне атаковали Днепропетровщину: силы ПВО сбили две крылатые ракеты и 'Шахед'

Поздно вечером, в понедельник, 26 февраля, войска страны-агрессора в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Силы противовоздушной обороны Украины сбилидве крылатые ракеты и "Шахед".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. По его словам, ПВО отработало в Новомосковском районе.

Еще две крылатые ракеты силы украинской ПВО уничтожили в Криворожском районе.

"Военные из ПвК "Восток" сбили вражеский беспилотник. Две крылатые ракеты сбили силы ПВО сегодня вечером в Криворожском районе. Спасибо за защиту!" – написал чиновник в Telegram.

Как отметил также глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, "все нормально". Но деталей он не сообщил.

О погибших и пострадавших в результате обстрела пока не сообщается.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, российские захватчики устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга и севера дроны-камикадзе типа Shahed. Поэтому областями начала распространяться воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 26 февраля снова отражали атаку России, которую и устроила с применением дронов-камикадзе типа Shahed и ракет. В пределах ряда регионов подразделения ПВО уничтожили 12 враждебных целей.

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