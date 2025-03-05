Россияне атаковали дронами Херсонщину: погибли двое гражданских, есть разрушения. Фото

Из-за сбросов с российских БПЛА 5 марта на Херсонщине погибли двое гражданских. Еще один стал жертвой вражеского артиллерийского обстрела.

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Офис генерального прокурора сообщил, что ночью, около 02:00, россияне атаковали артиллерией город Херсон, из-за чего погиб 55-летний мужчина. Еще один 41-летний мужчина получил смертельные травмы в Антоновке в результате сброса оккупантами взрывчатки из беспилотника. Гражданский в момент удара находился на улице. Он скончался на месте происшествия.

Утром враг открыл огонь по Херсону из РСЗО. Ранение получила 64-летняя женщина, она госпитализирована.

Еще одна херсончанка 70-ти лет получила травмы около 13:30 в облцентре в результате сброса ВОГ. Ее состояние также нуждалось в госпитализации.

"В результате вражеских атак повреждены частные и административные здания, хозяйственные постройки, автотранспорт", – рассказали прокуроры.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Ориентировочно в 14:30 российские оккупанты ударили из БПЛА по Антоновке, сообщил позже глава ОВА Александр Прокудин. В результате сброса травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель.

Кроме того, днем ВС РФ в очередной раз обстреляли Зеленовку, один из снарядов попал в частный дом. Люди чудом уцелели, отметил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта Россия запустила по Украине три баллистических и одну зенитную ракеты, а также 181 беспилотник. Силы ПВО сбили 115 российских дронов.

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