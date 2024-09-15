Россияне атаковали Херсон с беспилотника: ранены два человека

Российские кафиры утром воскресенья, 15 сентября, атаковали дроном Херсон. В результате атаки ранения получили два человека.

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Об этом сообщили руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко, пресс-службы Херсонской ОВА и Херсонской областной прокуратуры. Атаке подвергся Днепровский район Херсона.

Войска РФ применили беспилотник около 09:00.

Телесные повреждения получили два человека, находившиеся на улице.

Взрывные травмы и обломочные ранения получили мужчины 62 и 65 лет.

Они сами обратились в медучреждение.

У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма и обломочные ранения.

Мужчина 62 лет получил обломочное ранение.

В настоящее время оба пострадавших дообследуются.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Херсонской облпрокуратуре.

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что с 06:00 субботы 14 сентября по 06:00 воскресенья 15 сентября в области два человека погибли, еще семь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября Днепровский район Херсона также подвергался обстрелу. Тяжелые ранения получил 55-летний мужчина, который находился в собственном авто.

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