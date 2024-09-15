Россияне атаковали Херсон с беспилотника: ранены два человека
Российские кафиры утром воскресенья, 15 сентября, атаковали дроном Херсон. В результате атаки ранения получили два человека.
Об этом сообщили руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко, пресс-службы Херсонской ОВА и Херсонской областной прокуратуры. Атаке подвергся Днепровский район Херсона.
Войска РФ применили беспилотник около 09:00.
Телесные повреждения получили два человека, находившиеся на улице.
Взрывные травмы и обломочные ранения получили мужчины 62 и 65 лет.
Они сами обратились в медучреждение.
У 65-летнего мужчины минно-взрывная травма и обломочные ранения.
Мужчина 62 лет получил обломочное ранение.
В настоящее время оба пострадавших дообследуются.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Херсонской облпрокуратуре.
Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что с 06:00 субботы 14 сентября по 06:00 воскресенья 15 сентября в области два человека погибли, еще семь получили ранения.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 сентября Днепровский район Херсона также подвергался обстрелу. Тяжелые ранения получил 55-летний мужчина, который находился в собственном авто.
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