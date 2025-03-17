'Россияне боятся 'Бабы Яги' больше, чем танков: в 63-й ОМБр показали, как работают по врагу. Видео

В 63-й отдельной механизированной бригаде показали, как работают украинские военные с помощью мощного беспилотника – большого ударного гексакоптера Vampire, который российская армия уже окрестила "Бабой Ягой". Этот БПЛА стал ночным ужасом для врага благодаря своей способности точным и безжалостным ударом уничтожать не только технику, но живую силу противника.

Видео дня

Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады. "Баба Яга" особенно страшна для россиян, ведь она методически атакует врага ночью, когда точность и эффективность ее ударов максимальны.

Только за два последних вылета пилоты ББС 63 бригады уничтожили 20 оккупантов. Они успешно "жарили" российских военных, нанося значительные потери на поле боя.

"Россияне боятся нашей Бабы Яги больше, чем танков. Она методично, точно и безжалостно уничтожает не только вражескую технику, но и пехоту. Только за последние два вылета пилоты ББС 63 бригады нажарили 20 москалей! Крутая работа наших ребят, которая заслуживает вашего брани", – говорится в сообщении.

Большой ударный гексакоптер Vampire, которого российская армия называет "Бабой Ягой", тяжел и имеет ограниченную скорость, но это не мешает ему выполнять задачи с высокой эффективностью. Во время полетов ночью он может сбросить несколько снарядов на вражескую технику или арсеналы. Его вес позволяет поднять до 15-20 кг полезной нагрузки на высоту до 400 м. Одновременно "Баба Яга" может сбрасывать 4 снаряда, а после выполнения задания самостоятельно возвращается в базу.

Этот беспилотник, разработанный украинской компанией SkyFall, обладает впечатляющими характеристиками. Он может лететь со скоростью до 40 км/ч с полной нагрузкой или 80 км/ч без. Высота полета достигает 400 м, а дальность – до 10 км.

Стоимость этого дрона составляет около $20 тысяч, что делает его чрезвычайно эффективным с точки зрения затрат и результата. Обычно он может совершить 8-12 полетов и уничтожить около 10 целей, в том числе 3-5 единиц техники на миллионы долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выпустили первую партию FPV-дронов, которые на 100% состоят из отечественных компонентов. Стоимость одного беспилотника составляет около 30 тысяч. гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!