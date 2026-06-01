Россия ударила по Херсону артиллерией: снаряд попал в дом, есть пострадавшие

В ночь на 1 июня российские войска устроили артиллерийский обстрел Херсона. Под ударом оказался Корабельный район облцентра, зафиксировано попадание в жилой дом.

Пострадали три человека. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Россия обстреляла Херсон

"Около 01:30 вражеский снаряд попал в жилой дом. Ранения получили двое мужчин в возрасте 31 и 61 год, а также 57-летняя женщина", – указано в сообщении.

У пострадавших медики диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы. У женщины в дополнение к перечисленному – еще и ушиб предплечья.

Помощь людям оказали на месте, от госпитализации все трое отказались.

