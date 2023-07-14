'Россияне бросают все на сдерживание нашего продвижения': Зеленский рассказал о ходе контрнаступления ВСУ на востоке и юге Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как продвигается контрнаступление наших Вооруженных сил на юге и востоке страны. Украинские воины продолжают активно идти вперед и сдерживать российские штурмы.

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Страна-агрессор РФ при этом прилагает все возможные усилия, чтобы остановить продвижение Сил обороны. Об этом Зеленский заявил в пятницу, 14 июля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ситуацию на передовой он и военное руководство сегодня обсудили на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Говорили о том, что важно, чтобы обеспечить продвижение ВСУ на фронте: снарядах, оружии, технике, рациональности использования боеприпасов, снабжении партнерами и украинском производстве, логистике.

"Должны все понимать очень четко – максимально четко, – что российские силы на наших южных и восточных землях вкладываются всем, чем могут, в то, чтобы остановить наших воинов. И каждая тысяча метров продвижения вперед, каждый успех каждой нашей боевой бригады заслуживает благодарности. Все, кто идет на штурм, все, кто отбивает вражеские штурмы, – молодцы, и я благодарен каждому нашему воину!" – сказал гарант.

Он отметил, что во время Ставки заслушал доклады главнокомандующего ВСУ, командующих оперативными направлениями, командиров с конкретных участков передовой, министра внутренних дел, руководителя Госпогранслужбы.

"Был важный доклад руководителя ГУР Буданова относительно ситуации на территории Беларуси – очень внимательно следим, что там происходит с точки зрения безопасности. По состоянию на сегодняшний день масштабных угроз нет. Полное наше сосредоточение – на фронте", – добавил Зеленский.

Он также сказал, что запланированная на эту неделю международная работа еще не окончена. В течение следующих двух дней пройдут важные для Украины переговоры.

"И уже готовимся к следующим неделям. Мы на на день не будем уменьшать нашу международную активность, в частности, что касается формулы мира, гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО и договоренностей с партнерами по оружию для Украины и санкциям против России. Готовим и новые решения СНБО по санкциям", – сказал глава государства.

Также Зеленский продолжил проводить совещания насчет трансформации Украины. Сегодня – по поводу военного образования. "Весь опыт наших воинов, все приобретенные компетенции украинцев и украинок в войне, наш общий с партнерами новый опыт обороны – все это должны интегрировать в обновленное украинское военное образование", – отметил он.

"Понятно, что эта отрасль на государственном уровне заслуживает существенного обновления. И очень важно, чтобы к дискуссии о таком обновлении были вовлечены те, кто сейчас практически защищает наше государство и уже тренирует защитников и защитниц нашего государства", – добавил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 14 июля. Его участники обсудили ситуацию на фронте, продвижение, оборону и новые оборонные пакеты.

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