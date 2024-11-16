'Россияне будут продолжать комбинированные удары': Зеленский рассказал, достаточно ли у Украины ракет к ПВО накануне зимы

Российская оккупационная армия будет продолжать наносить по Украине комбинированные ракетные удары. В свою очередь наша страна готовится отражать будущие вражеские атаки.

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В частности, Украина ведет переговоры с партнерами по поводу усиления противовоздушной обороны. Об этом Зеленский рассказал в интервью "Суспільному" по случаю 100-летия "Украинского Радио".

По словам президента, на сегодняшний день Украина готова к зиме лучше, чем в предыдущие годы войны. Зеленский подчеркнул, что РФ накапливает средства поражения и будет осуществлять комбинированные удары. В то же время Украина имеет договоренности по поставкам ракет для различных систем ПВО.

Также Зеленский рассказал, что в Украине произошла децентрализация энергетической сети, что поможет избежать масштабных блэкаутов.

"Не буду говорить в количестве, но сегодня касательно договоренностей о ракетах для Patriot, NASAMS, IRIS-T и многих других систем ПВО мы находимся в очень неплохом положении",– сообщил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина вынуждена защищаться от российских атак постоянно, поэтому нашему государству необходима действенная защита от террора, в частности путем усиления ПВО и возможности уничтожать вражеское оружие на территории РФ.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре РФ утром 15 ноября взлетел в воздух ряд стратегических бомбардировщиков, являющихся носителями дальнобойных крылатых ракет, которые впоследствии совершили пусковые маневры. Хотя враг не совершил ракетные удары, из-за такой активности российской авиации в Украине в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на вброс о якобы отказе РФ от массированных ударов по Украине. Там призвали украинцев меньше верить российским пропагандистам, ведь на авиабазах стратегической авиации в РФ достаточно ракет для массированного обстрела наших городов, к тому же сама авиация врага также находится в состоянии готовности.

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