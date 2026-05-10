Россияне готовят штурмы и выход на окраины Краматорска: в ВСУ раскрыли планы врага

Оккупанты перебрасывают на Краматорское направление свежие батальоны и тяжелую технику, готовясь активизировать атаки вблизи Майского и Веролюбовки. Российское командование поставило задачу своим войскам выйти на окраины Краматорска до конца мая. Однако по направлению пока сохраняется относительно низкая активность противника.

Сейчас российские войска продолжают накапливать силы для будущих штурмов. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире канала "Армия – Медиа Сил обороны Украины".

Оккупанты усиливают свои подразделения не только тяжелой техникой, но и личным составом. В частности, в зоне ответственности 56-й бригады враг пытается развернуть два новых батальона для наступательных действий.

Основные штурмовые действия могут развернуться в районах населенных пунктов Майское и Веролюбовка. Именно через эти направления российские войска планируют продвигаться в сторону Краматорска.

Российское командование поставило своим силам задачу до 30 мая выйти на окраины города. В то же время украинские военные скептически оценивают реалистичность таких планов.

На практике заявленные цели часто не соответствуют реальной ситуации на фронте, а командиры на местах нередко отчитываются об "успехах", которые не имеют фактического подтверждения.

"Но, как знаем, такие "фантастические" планы у них не впервые. Скорее всего, все закончится как всегда: командование на местах отчитается высшему командованию, что они достигли каких-то успехов, а на самом деле их форсирование далеко не такое активное, как бы им этого хотелось", – добавила Ольга Косенко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером в четверг, 7 мая, российские военные преступники вновь ударили с воздуха по Краматорску на Донбассе. Захватчики сбросили на город сразу три авиабомбы, и попали в спальный район. По предварительной информации, очередное военное преступление унесло жизнь одного человека, еще один человек был ранен.

