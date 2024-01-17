Вероятность начала новой волны российского наступления обсуждается большим количеством украинских и западных военных экспертов. В частности, эту тему прокомментировал Институт изучения войны. По их мнению, Россия действительно готовит новую попытку атаки на востоке и юге Украины, дожидаясь замерзшей земли. Но, успеха добиться она не сможет. К такому выводу пришли аналитики Института. И это весьма релевантные выводы.

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Значительная часть аргументов в пользу версии о том, что новый мощный виток наступления таки будет, были озвучены в предыдущем материале в блоге. Это и усиленные удары по ближнему тылу, так и потребность Путина в победе на фронте ближе к президентским выборам в России, которые пройдут в середине марта. Некоторое снижение интенсивности боев, после осенних неудач Путина на фронте, тоже может свидетельствовать о накоплении ресурсов к новому наступлению.

В качестве основных направлений возможного наступления ISW определяет восток и юг страны. Более вероятно то, что наступление будет идти по всему фронту с несколькими ключевыми направлениями. Именно так РФ проводила все свои наступления за последний год. Можно быть уверенными, что именно Авдеевка станет направлением основного удара виду того, что взятие этого полуокруженного города - наиболее реалистичная цель для кремлевских генералов. РФ также пытается продвигаться в районе Новомихайловки и Марьинки и даже имеет там некоторый успех, но к выборам взятые поля и посадки не преподнесешь. А над Авдеевкой можно поднять флаг и красиво преподнести победу для внутренней аудитории.

Успеха достичь россияне не смогут по очевидным причинам. В военно-техническом плане, за прошедший год не произошло никакой революции. Продолжается позиционная война с очень мощными оборонительными возможностями обеих сторон: активным применением БПЛА, FPV-дронов, артиллерии (включая высокоточную), минными заграждениями, ПТРК. Наступление в таких условиях - очень дорогая и кровавая затея. За прошедший год, из-за распространения дронов-камикадзе, поле боя стало предельно смертоносным. Это, безусловно, выгодно именно обороняющейся стороне в кратно большей степени, чем стороне наступающей. Никакого нового оружия или технологии, которая способна сломать такой порядок вещей у россиян не появилось.

Кроме того, в предыдущих атаках у Авдеевки, Новомихайловки, Синьковки с осени 2023 года, россияне понесли чудовищные потери в живой силе и технике. Под Авдеевкой дошло до того, что поставки живой силы в подразделения шли буквально конвейером: свежемобилизованных, контрактников и зеков прогоняли через, от силы, 3 недели учебки. Это свидетельствует о том, что РФ способна восполнять свои потери во время операции, но не имеет возможности накапливать резервы. Вероятно, воспользовавшись сравнительным затишьем последних недель, некоторое накопление этих резервов произошло и что позволило восстановить боеспособность частей 1 АК и 2 ОВА. Но как только россияне снова попытаются прорвать оборону - они окажутся во все том же положении, когда они не могут резервы накапливать, а могут лишь конвейером восполнять потери.

Невозможность наращивания численности наступающей группировки в ходе самого наступления будет способствовать скорому снижению наступательного потенциала. Все это уже наблюдалось в 2023 году и, как в случае с военно-технической составляющей, в области военной стратегии никакого перелома не произошло. Следовательно, не стоит ждать, что российская армия, внезапно, прорвет украинскую оборону и добьется на поле боя каких-то значимых успехов. Ничего Путин к выборам не получит, кроме тысяч мертвых Ванек и тонн горелой бронетехники. Также, любые тревожные, панические вбросы, разгоняемые некоторыми украинскими источниками, совершенно безосновательны.