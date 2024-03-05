'Россияне хотят посеять раскол': в Белом доме отреагировали на слитный разговор офицеров Бундесвера

Российская пропаганда пытается посеять раздор между западными союзниками Киева, создать ложное впечатление, будто РФ противостоят не ВСУ, а коллективный блок НАТО. Именно поэтому и был слит разговор офицеров немецких Военно-воздушных сил о теоретическом развертывании ракет Taurus в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 4 марта. Его слова цитирует агентство AFP.

По словам представителя Белого дома, слив разговора офицеров ВВС Германии – это "бессмысленная и очевидная попытка россиян посеять раздор и показать разногласия, попытаться создать впечатление, что Запад не является единым".

"Конечно, это никак не соответствует действительности", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что в Кремле хотят создать видимость, что и правительстве Германии нет единства в поддержке Украины. Но немецкая сторона подтвердила, что является "ключевым другом, союзником и партнером" в этих усилиях, отметил представитель Белого дома.

"Германия действительно усилила активность в поддержке Украины. Мы благодарны ей за это, мы благодарны канцлеру Шольцу за его лидерство", – подчеркнул Кирби.

По его словам, Россия также хочет навязать миру мнение, что она якобы в Украине ведет войну с НАТО.

"Путин хочет, чтобы именно так думали люди, вместо того, что на самом деле произошло в феврале два года назад, когда он решил ворваться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-либо другому", – добавил представитель администрации США.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские пропагандисты выложили содержание почти 40-минутного разговора немецких военных о возможной поставке в Украину и применении крылатых ракет Taurus, который, вероятно, состоялся еще 19 февраля. Офицеры среди прочего обсуждали возможное уничтожение Крымского моста, который "трудно достать", поэтому придется потратить "не один и не два десятка ракет".

Минобороны ФРГ пообещало тщательно проверить информацию о прослушивании переговоров представителей ВВС.

Позже в ведомстве подтвердили, что разговор офицеров о Taurus имел место и был перехвачен. В то же время, там не исключили, что в записанную или письменную версию могли быть внесены изменения.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Путин ведет "информационную войну" против ФРГ. По его словам, "слив" Россией разговоров немецких генералов был "гибридной атакой", направленной на "подрыв решительности".

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