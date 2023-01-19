''Россияне минируют все вокруг'': польский генерал дал прогноз, как Украина может вернуть Крым, и назвал условие для контрнаступления ВСУ

Украина вряд ли сможет вернуть оккупированный Россией полуостров Крым военным путем. В его отношении должно быть политическое решение.

Видео дня

Такое мнение в интервью "ВВС News Украина" высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он отметил, что дорогой от Херсона и Запорожья в Крым есть еще очень много российских войск.

"Россияне также минируют там все вокруг", – добавил генерал.

Поэтому Скшипчак считает, что военного решения этого вопроса, по крайней мере сейчас, быть не может. Вместо этого должно быть политическое решение с участием крупных геополитических игроков, включая США и Китай. Польский генерал считает, что именно они должны "давить" на российского диктатора Владимира Путина и заставить Россию покинуть полуостров.

Относительно освобождения военным путем южных регионов Украины – Скшипчак считает, что отличный шанс для этого был в августе 2022 года, когда российская армия была ослаблена. Но контрнаступление в этой части страны не произошло. А теперь армия агрессора усиливает свои позиции, поэтому Украина может заплатить слишком высокую цену за деоккупацию Херсонской и Запорожской областей, считает генерал.

Теперь, по мнению Скшипчака, наше государство должно приготовиться к отражению российского наступления с севера, после чего Украина будет иметь условия для подготовки нового контрнаступления. Таким образом реально будет деоккупировать Донетчину и Луганщину, считает он.

Со своей стороны во время "Украинского завтрака" 2023 в Давосе 19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым – это украинская земля, которая, как и другие, должна быть освобождена от российской оккупации. Для этого, по его словам, Украине нужно тяжелое вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Сербии Александар Вучич перестал общаться со своим российским коллегой и публично осудил развязанную Кремлем войну, подчеркнув, что Крым и Донбасс – это Украина. Он отверг какие-либо территориальные претензии Путина к Украине;

– бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. По его мнению, существует очень малая вероятность, что в ответ на освобождение Крыма Россия применит ядерное оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!