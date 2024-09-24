'Россияне могут планировать свои действия, мы планируем свои': эксперт объяснил, что происходит в Курской области

Ситуация в российской Курской области, граничащая с Украиной, становится все более напряженной. Страна-агрессор, по некоторым данным, собрала на этом направлении группировку численностью около 37 тысяч военных.

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Целью данного формирования является вытеснение Вооруженных Сил Украины с территории. Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

Он подчеркнул, что информация о численности российских войск, распространяемая западными СМИ, в том числе американскими, может отражать определенную реальность. Однако подтвердить точность этих данных сложно. Он подчеркнул, что украинские действия в Курской области также направлены на то, чтобы заставить российское командование перебрасывать войска с других фронтов, что распыляет их ресурсы.

Эксперт отметил, что подобная численность группировки – примерно 40 тысяч – использовалась Россией во время нападения на Харьковскую область в мае 2024 года. В настоящее время ВСУ совершили стратегические действия, которые привели к изменению планов российского командования. Левченко отметил, что до начала вторжения в Харьковскую область Путин также говорил о необходимости создания буферных зон, после чего началось наступление.

"Путин тоже несколько раз заявлял, что мы вынуждены создать некую буферную зону и так далее. После этого они начали атаку в Харьковском направлении. Опять же наше командование, по-моему, даже Зеленский, он говорил о том, что наши действия на Харьковщине, в том числе, должны были предупредить наступательную операцию россиян на этом направлении. О том, что после Харьковского направления они начнут наступление на направлении Сумщины, а затем, возможно, и Черниговщины снова, об этом также говорило наше военное командование, и разведка были соответствующими заявлениями. То есть, в принципе, именно с таких позиций следует оценивать ту информацию, которая нам поступает из американских газет и журналов", – объяснил он.

Оценивая планы россиян, Левченко подчеркнул, что они могут планировать свои действия, но у украинских военных также есть собственные стратегии, направленные на предотвращение наступления. По его словам, реальная численность российских войск может варьироваться, ведь бригады могут быть недоукомплектованы из-за потерь на других фронтах. Он подчеркнул, что подобные ситуации часто возникают, и с ними, скорее всего, столкнутся российские командиры.

"Опять же они могут планировать одно, а у нашего командования, скорее всего, какой-то другой замысел. Потому что опять же понятно, что мы территории себе там забирать не планируем, а используем этот фактор для того, чтобы взрывать противника, возможно, даже его веру в собственные силы", – сказал эксперт.

Несмотря на усилия российской стороны, Левченко отметил, что их попытка активного контрнаступления в Курской области не привела к успеху. Это свидетельствует о том, что планы оккупантов могут не реализоваться из-за эффективной обороны ВСУ.

По мнению эксперта, боевые действия в этом регионе могут носить партизанский характер, ведь территория характеризуется лесистыми массивами и узкими путями, что дает украинским войскам возможность навязывать свою тактику.

Эксперт подчеркнул, что цель украинских сил состоит не в содержании захваченных территорий, а в растягивании ресурсов противника и создании условий для собственных действий, чтобы заставить российское командование реагировать на их действия, а не наоборот.

Эксперт также подчеркнул, что российское военное командование продолжает выполнять приказы Кремля, невзирая на большие потери. Он отметил, что цель России остается неизменной: захват новых территорий Украины. Пока существует возможность наступления, Россия будет продолжать реализовать свои амбиции.

"То есть, так сказать, пока та же военная целесообразность в них уступает политическим целесообразностям, российское военное руководство выполняет все пожелания Путина и Кремля. Насколько у них это получится, это уже второй вопрос. Надо понимать, что цели нашего врага заключаются не только в оккупации, например Донецкой или Луганской области, о чем официально заявлялось с самого начала. Но, в принципе, захват всей Украины, и пока наш враг не отказался от таких намерений, пока мы его не заставили отказаться, давление мирового сообщества, наших союзников и так далее, он будет пытаться захватывать все новые и новые территории Украины, несмотря на то, где это находится, в Сумской, Черниговской, Запорожье, Полтавской, Киевской и так далее. То есть пока у противника будет возможность наступать, он будет наступать", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее в этот день в ISW сообщили о новом продвижении ВСУ в Курщине. Российские контратаки, утверждают аналитики, провалились.

Также накануне стало известно, что украинские морские пехотинцы пополнили обменный фонд Курской области.