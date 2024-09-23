Работа продолжается: украинские морпехи пополнили обменный фонд на Курщине. Видео

Украинские морпехи из 501-го отдельного батальона продолжают активно действовать на территории Курской области. Недавно они еще раз пополнили обменный фонд, захватив в плен российских оккупантов.

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Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба батальона. Эта операция является частью широкой стратегии Украины по восстановлению суверенитета и противостоянию агрессии.

"Выполняя боевые задачи на территории РФ в Курской области морские пехотинцы 501 отдельного батальона морской пехоты пополняют обменный фонд, чтобы как можно быстрее вернуть собратьев из российского плена", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что защитники Украины продолжают успешные наступательные действия на территории России. Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ совершили очередной прорыв через российскую границу в Курской области.

На опубликованном видео видно, как десантники эффективно проделывают проходы в инженерных заграждениях, заходят на вражескую территорию и вступают в первые боевые столкновения. Особенно впечатляет работа танкистов, которые "разбирают" опорный пункт оккупантов, демонстрируя молниеносную координацию действий и мастерство.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние сутки ВСУ провели штурмы в Курщине, а ВС РФ контратаковали в некоторых районах. Украинская операция там привела к тому, что российские войска начали свою территорию обстреливать больше Сумской области.

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