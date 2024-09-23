'Продолжение следует': защитники Украины прорвали еще один из участков российской границы на Курщине. Видео

Защитники Украины продолжают успешные наступательные действия на территории России. Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ совершили очередной прорыв через российскую границу в Курской области.

Видео дня

Это уже вторая операция с начала наступления, которая демонстрирует отвагу и профессионализм украинских военных. Соответствующие кадры опубликовали Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

Десантники прорвали еще один участок на границе с РФ. Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала сделки на территории Курской области РФ", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как десантники эффективно проделывают проходы в инженерных заграждениях, заходят на вражескую территорию и вступают в первые боевые столкновения. Особенно впечатляет работа танкистов, которые "разбирают" опорный пункт оккупантов, демонстрируя молниеносную координацию действий и мастерство.

"Продолжение следует..." – прокомментировали видео украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние сутки ВСУ провели штурмы в Курщине, а ВС РФ контратаковали в некоторых районах. Украинская операция там привела к тому, что российские войска начали свою территорию обстреливать больше Сумской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!