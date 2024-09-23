ВСУ провели штурмы в Курщине, российские войска контратаковали: анализ ISW. Карта

22 сентября Силы обороны продолжали атаки в районе Глушково на западе Курской области, однако не добились подтвержденных успехов. Минобороны России заявило, что украинские силы совершили атаки вблизи Нового Пута, Обуховки и Медвежьего к югу от Глушково.

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Об этом сообщают аналитики американского института изучения войны (ISW). Также российские источники утверждают, что украинские войска атаковали юго-восточнее Кореневого возле Обуховки, восточнее Кореневого близ Марьевки, севернее Суджи возле Малой Локни и юго-восточнее Суджи близ Плехового.

22 сентября российские войска продолжали наступательные действия на украинском выступлении в Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

По словам российского милблогера, подразделения 83-й воздушно-десантной бригады РФ провели штурм украинских позиций в урочище Калинник на северо-западе от Любимовки.

Также сообщается, что в этом регионе действуют подразделения ДНР "Интернациональная добровольческая бригада "Пятнашка", 155-я бригада морской пехоты и 11-я бригада ВДВ.

Ранее сообщалось, что украинская операция в Курской области привела к тому, что оккупанты начали свою территорию обстреливать больше, чем Сумскую область. В частности, за прошедшие сутки российские войска сбросили на Сумщину 13 управляемых авиабомб, а на подконтрольную Силам обороны территорию Курщины – 31 КАБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети сообщили о ликвидации в Курской области командира десантно-штурмового полка "ВДВ" РФ подполковника Александра Курина "Шкипера". Российский офицер пополнил список "двухсотых" оккупантов в результате атаки FPV-дрона.

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