Как операция ВСУ на Курщине повлияла на обстрелы Сумщины: военный объяснил ситуацию

Украинская операция в Курской области привела к тому, что оккупанты начали свою территорию обстреливать больше, чем Сумскую область. В частности, за прошедшие сутки российские войска сбросили на Сумщину 13 управляемых авиабомб, а на подконтрольную Силам обороны территорию Курщины – 31 КАБ.

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Такая же тенденция наблюдалась позапрошлые сутки: 17 против 21. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник. Он подтвердил, что перенос боевых действий на российскую территорию действительно сказывается.

"Враг меняет и характер этих обстрелов, и их структуру. Они вынуждены в большинстве производить именно обстрелы на своей территории, по своим населенным пунктам", – сказал спикер.

По его словам, Курская операция заставила россиян минировать свое приграничье и активнее строить фортификационные сооружения.

"А мы здесь находимся в постоянной боевой готовности. У нас отстроена очень эффективная система обороны на северной границе – это и относительно противодействия ДРГ, и даже уже на подходах подразделений россиян к границе мы пытаемся их максимально уничтожать", – проинформировал представитель.

Также он отметил, что снизилось количество ДРГ, которые пытаются прорваться на территорию Сумщины, поскольку в зоне активных боевых действий это не очень эффективно.

"Но в других направлениях такая возможность есть. Но у нас построена система, и благодаря и подготовке специалистов, и применению военно-технических средств мы своевременно обнаруживаем такие попытки", – сказал Мысник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети сообщили о ликвидации в Курской области командира десантно-штурмового полка "ВДВ" РФ подполковника Александра Курина "Шкипера". Российский офицер пополнил список "двухсотых" оккупантов в результате атаки FPV-дрона.

– Российские власти знали о подготовке ВСУ операции в Курской области раньше времени. Командование проигнорировало все доклады своих военных о нарастающей угрозе и не приложило никаких существенных усилий для повышения готовности воинских частей.

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