ВСУ продвинулись на Курщине, российские контратаки провалились: анализ ISW. Карта

Вооруженные силы Украины недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от своего выступа в Курской области России. Они продолжают наступательные операции на этом участке, а войска РФ вели провальные контратаки.

О ситуации говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 23 сентября. Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией и данные, опубликованные в сети украинскими бригадами или российскими пропагандистами.

Согласно этим наблюдениям, ВСУ продвинулись к южной окраине Веселого к юго-западу от Глушково. Тем временем к югу от него, утверждали российские источники, украинские силы атаковали в районе Нового Пути и Медвежьего.

В 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ сообщили о совершении еще одного прорыва через российскую границу в Курской области. Бойцы опубликовали кадры, но не указали место или время. При этом отметили, что это второй успешный прорыв на границе с РФ с начала операции на Курщине..

OSINT-аналитик в соцсети X заявил, что кадры показывают предыдущий украинский прорыв в районе поселка Медвежье от 11 или 12 сентября. В ISW сказали, что не могут независимо проверить сообщения о другом украинском прорыве.

23 сентября ВСУ также наступали к юго-востоку от Коренево в районе Любимовки, Дарьино и Николаево-Дарьино, а еще к северу от Суджи в районе Малой Локни, к юго-востоку от города – возле Плехово. При этом говорится, что в ходе наступательных действий украинские силы "не добились никаких подтвержденных успехов".

Войска РФ продолжили атаки на украинском выступе в Курской области и тоже не добились никаких продвижений и успехов. Российский провоенный блогер утверждал, что россияне прошли в направлении Плехово, но подтверждений этому нет.

Сообщается, что наступление ВСУ в Курской области пытаются отразить подразделения 810-го полка морской пехоты Черноморского флота РФ, 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК) и 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. А подразделения 51-го воздушно-десантного полка 106-й дивизии ВДВ РФ действуют в районе Любимовки.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран войны, общественный активист и юрист Олег Симороз оценил ситуацию на Курщине и то, способен ли враг вытеснить ВСУ. Он также объяснил, почему для украинских сил на российской территории пока стоит вопрос укреплений и обороны.

