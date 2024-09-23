'Стоит вопрос по обороне': эксперт оценил ситуацию на Курщине и объяснил, способен ли враг вытеснить ВСУ

Страна-агрессор Россия, вероятно, запланировала до конца октября создать буферную зону вблизи границ Украины на северо-востоке. Но сейчас о шагах врага к реализации этого плана говорить рано: сначала он попытается вытеснить ВСУ из Курщины.

Видео дня

Перспективы армии РФ зависят от того, насколько украинские силы подготовились к обороне на российской территории, ведь намерения глобального продвигаться там у них нет. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист и адвокат Олег Симороз.

"О создании "буферной зоны" говорить рано. У нас очень протяженная граница. Даже если говорим о северо-востоке, то кроме определенных мелких успехов еще полгода назад в районе Волчанска врагу не удавалось серьезно прорывать нашу границу", – отметил он.

Ветеран войны оценивает такую перспективу как маловероятную, потому что для этого России нужно задействовать очень большие силы. Ей придется снимать оккупационные войска с разных направлений фронта: но понятно и врагу, что ради перспективы продвижения на несколько километров это было бы нелогично.

Относительно Курщины, добавил Симороз, ВСУ удалось выманить туда российские силы и сейчас сообщается, что там находится группировка ВС РФ численностью 37-40 тысяч. Она не имеет серьезных успехов, хотя в начале они были – во время ударов с флангов в районе реки Сейм.

Россияне немного выровняли ситуацию с понтонными переправами и в общем-то с передвижением, но на этом все и остановилось. Так что о том, хватит ли РФ 37-ми или 40-тысячной группировки в Курской области, говорить рано.

"Нам точно не известно, какое именно количество ВСУ находится на этом участке. Чтобы россияне могли иметь определенные успехи, чтобы они имели возможность вытеснить ВСУ, их там должно быть в пять раз больше. Об этом говорит военная книга. Тех, кто атакует, всегда должно быть гораздо больше, тем более, если они планируют проводить наступательную операцию", – пояснил ветеран войны.

По его субъективному мнению, группировка украинских сил на Курщине может насчитывать 10 тысяч и больше. Поэтому соответственно 40 тысяч россиянам может быть недостаточно. Но, как показала практика, в этой войне многое может закрываться дронами, артиллерией и т.д. Так что все зависит от того, насколько ВСУ подготовились к обороне, какие у них фортификационные сооружения.

Есть перспектива определенных наступательных действий, думаю, на нашем левом фланге, в районе реки Сейм. Там есть определенные продвижения и перспектива оцепления российских войск. Но глобально на Курщине мы не будем продвигаться, поэтому стоит вопрос относительно обороны. Там есть перспектива, во-первых, надолго остаться, во-вторых, нанести огневые поражения и уничтожать врага, который, очевидно, будет атаковать", – подытожил Симороз.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние сутки ВСУ провели штурмы в Курщине, а ВС РФ контратаковали в некоторых районах. Украинская операция там привела к тому, что российские войска начали свою территорию обстреливать больше, чем Сумскую область.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!