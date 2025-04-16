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Денис Гойко
Денис Гойко
Офицер управления коммуникаций ОСГВ "Хортица"

Блог | Силы поддержки ВСУ – невидимая сила, на которой держится фронт

Силы поддержки ВСУ – невидимая сила, на которой держится фронт

На карте войны Покровск – не просто точка. Это символ содержания. Бастион, сдерживающий не только врага.

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Минулоріч Покровськ став ціллю номер 1 для окупантів. російське військове командування спочатку визначило прямий штурм міста як основну наступальну операцію для своєї кампанії літа-осені 2024 року, але пізніше змінило план, оцінивши, що російські війська не зможуть захопити Покровськ фронтальним штурмом. Далі були спроби обійти місто, аби взяти його в кільце. Були й закиди, що російські військові зайшли в місто, але місто стоїть.

Тут сформована абсолютно нова якість оборони: з бетону, сталі, дроту та інженерної логістики. Місто і навколишні райони стали плацдармом системної, глибокоешелонованої оборони, що дає відсіч навіть найбоєздатнішим наступальним підрозділам ворога.

Силы поддержки ВСУ – невидимая сила, на которой держится фронт

Навколо Покровська створена ціла мережа невибухових загороджень, що обмежують мобільність противника та дають час на вогневе ураження. Це – не просто дріт і бетон. Це – система:

– Малопомітні перешкоди 151 480 метрів майже невидимої, але смертельно ефективної загрози;

– Бар’єрні рубежі типу "Єгоза" – 294 950 метрів колючого дроту, що обвиває підступи до міста кільцями сталі;

– Протитанкові піраміди (ПЗ-1, "зуби дракона") – 35 323 одиниці, які зупиняють бронетехніку там, де не вистачає мін;

– Загородження з колючого дроту – ще 5 208 метрів пасток для піхоти;

– Протитанкові рви – 119 727 метрів глибоких ритвин у землі, що ламають лінії маневру.

Крім того, облаштовано 94 "kill zone" – ділянки з максимально ускладненим проходженням, на яких ворог втрачає не лише техніку, а й темп наступу.

Силы поддержки ВСУ – невидимая сила, на которой держится фронт

Там, де дріт – не стримує, говорять міни. І тут – інженерна школа працює з максимальною потужністю:

– 29 000 мін ПТМ (протитанкових мін) уже встановлено по критичних напрямках;

– 46 740 одиниць ППВП (протипіхотних вибухових пристроїв) – закладені в ті місця, де ворог шукає слабкі точки;

– Системи мінування постійно оновлюються, розставляються в шаховому порядку, активуються у потрібний момент – аби втримати лінію та нанести максимум втрат.

Інфраструктура як ресурс оборони

Особлива увага – це контроль за інфраструктурою. Мости, переїзди, залізничні вузли — все, що може стати шляхом просування для ворога, вже ретельно охороняється, або (за потреби) підготовлено до підриву. Це 127 об’єктів транспортної інфраструктури.

Силы поддержки ВСУ – невидимая сила, на которой держится фронт

Покровськ тримається. Бо тут працює #НевидимаСила війни. Бо кожен метр рову, кожен блок бетону, кожна колюча нитка – це не просто захист. Це крок до перемоги.

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