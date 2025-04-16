На карте войны Покровск – не просто точка. Это символ содержания. Бастион, сдерживающий не только врага.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала:

Минулоріч Покровськ став ціллю номер 1 для окупантів. російське військове командування спочатку визначило прямий штурм міста як основну наступальну операцію для своєї кампанії літа-осені 2024 року, але пізніше змінило план, оцінивши, що російські війська не зможуть захопити Покровськ фронтальним штурмом. Далі були спроби обійти місто, аби взяти його в кільце. Були й закиди, що російські військові зайшли в місто, але місто стоїть.

Тут сформована абсолютно нова якість оборони: з бетону, сталі, дроту та інженерної логістики. Місто і навколишні райони стали плацдармом системної, глибокоешелонованої оборони, що дає відсіч навіть найбоєздатнішим наступальним підрозділам ворога.

Навколо Покровська створена ціла мережа невибухових загороджень, що обмежують мобільність противника та дають час на вогневе ураження. Це – не просто дріт і бетон. Це – система:

– Малопомітні перешкоди 151 480 метрів майже невидимої, але смертельно ефективної загрози;

– Бар’єрні рубежі типу "Єгоза" – 294 950 метрів колючого дроту, що обвиває підступи до міста кільцями сталі;

– Протитанкові піраміди (ПЗ-1, "зуби дракона") – 35 323 одиниці, які зупиняють бронетехніку там, де не вистачає мін;

– Загородження з колючого дроту – ще 5 208 метрів пасток для піхоти;

– Протитанкові рви – 119 727 метрів глибоких ритвин у землі, що ламають лінії маневру.

Крім того, облаштовано 94 "kill zone" – ділянки з максимально ускладненим проходженням, на яких ворог втрачає не лише техніку, а й темп наступу.

Там, де дріт – не стримує, говорять міни. І тут – інженерна школа працює з максимальною потужністю:

– 29 000 мін ПТМ (протитанкових мін) уже встановлено по критичних напрямках;

– 46 740 одиниць ППВП (протипіхотних вибухових пристроїв) – закладені в ті місця, де ворог шукає слабкі точки;

– Системи мінування постійно оновлюються, розставляються в шаховому порядку, активуються у потрібний момент – аби втримати лінію та нанести максимум втрат.

Інфраструктура як ресурс оборони

Особлива увага – це контроль за інфраструктурою. Мости, переїзди, залізничні вузли — все, що може стати шляхом просування для ворога, вже ретельно охороняється, або (за потреби) підготовлено до підриву. Це 127 об’єктів транспортної інфраструктури.

Покровськ тримається. Бо тут працює #НевидимаСила війни. Бо кожен метр рову, кожен блок бетону, кожна колюча нитка – це не просто захист. Це крок до перемоги.