Страна-террорист продолжает совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе (Запорожская область) из-за кадрового кризиса россияне собираются вербовать бездомных.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Там называют этих будущих "военных" "идеальным солдатом для Кремля, который не спрашивает, куда идти". И, впоследствии, исчезает без шума.

"Мелитополь, 2025. Прекрасное будущее "русского мира". Из-за кадрового кризиса оккупанты собираются вербовать в ряды РОВ… бездомных. Да. Тех, кто не имеет дома, паспорта и гражданства. Российская "Дура" рассматривает закон, который позволит служить тем, кто юридически не существует. Это не сериал "Черное зеркало". Это реальность", – говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что в Мелитополе паспорта отобрали, украинские не признают. Но навязывают русское гражданство.

"И ты уже не гражданин, а "мобилизационная единица". Выбор прост: автомат или лопата. Для Кремля ты не человек, а ресурс. Новый девиз окупантов: "Нет паспорта? Есть контракт!" – резюмируют ситуацию в ЦНС.

Ранее сообщалось, что в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA по временно оккупированной территории нашей страны удалось спасти 18-летнего парня-сироту. Подросток несколько раз пытался уехать самостоятельно, однако каждый раз терпел неудачу.

Напомним, недавно на оккупированной территории Донецкой области, в городе Шахтерск, россияне организовали так называемую милитаристскую игру "Зарница 2.0" для школьников. Мероприятие проходило не просто в условиях, приближенных к военным, а на действующем полигоне, где обычно тренируются российские оккупанты.

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