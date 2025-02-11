Россияне на оккупированных территориях Запорожской области активно расширяют транспортную инфраструктуру: что это значит. Карта

Россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области активно работают над расширением транспортной инфраструктуры. Одним из ключевых проектов является реконструкция дороги Токмак – Черниговка.

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По всей вероятности, это свидетельствует о намерениях врага улучшить поставки военных ресурсов и усилить логистику на южном направлении. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты активно расширяют транспортную инфраструктуру, что может указывать на их намерения улучшить поставки военных ресурсов", – говорится в сообщении.

На данный момент работы продолжаются на нескольких участках одновременно. Трасса уже разминирована – саперы работали там около двух недель. Геодезисты обозначили расположение коммуникаций, в том числе газовых труб. Обочины активно расчищают – зафиксировано по меньшей мере шесть экскаваторов между Трудовым и Снегиревкой. Также начат демонтаж старого асфальтового покрытия.

Интересно, что среди рабочих нет местных жителей – их привозят из других регионов, и они активно ищут жилье в оккупированных селах.

Строительство ведется по двум направлениям – от Токмака и в сторону Черниговки. Оккупанты заявляют, что после реконструкции дорога станет четырехполосной – по две полосы в каждую сторону. Однако, учитывая застройку в населенных пунктах, есть сомнения, что расширение трассы будет полноценным. По предварительным данным, трасса должна тянуться до Мариуполя.

"Данное строительство может указывать на подготовку оккупантов к усилению логистики на южном направлении, в частности для оперативной переброски техники и личного состава. Однако реальные перспективы реализации этого проекта остаются под вопросом из-за сложной ситуации на фронте", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий. Украинцев лишают лекарств и медицинской помощи, заставляя их таким образом получать российские паспорта.

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