Лишают лекарств и медпомощи: какие методы принудительной паспортизации украинцев придумали у Путина

Российские захватчики усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий. Украинцев лишают лекарств и медицинской помощи, заставляя таким образом получать российские паспорта.

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В аптеках на ВОТ не могут продавать лекарства украинцам, у которых нет российского паспорта. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что оккупационные власти запретили продажу жизненно важных лекарств тем, кто не имеет паспорта РФ. В частности, под ограничения попали инсулин и препараты для щитовидной железы.

Кроме этого, с февраля 2025 года украинцам, отказавшимся принять гражданство страны-агрессора, отказывают в медицинской помощи.

С начала 2025 года прекращены выплаты пенсий для неоформивших документы РФ. Тем, кто избегает взаимодействия с оккупационными властями, угрожают депортацией в отдаленные российские регионы.

Украинские мужчины на оккупированных территориях находятся под постоянным давлением и рискуют попасть под принудительную мобилизацию в армию захватчиков.

В ГУР подчеркнули, что подобные действия оккупантов являются грубым нарушением международного права и продолжением преступной политики РФ, направленной на геноцид украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, в селах временно оккупированной части Херсонской области российская "администрация" забирает землю у людей, не получивших гражданство РФ. На собственность украинцев претендуют приезжие – русские, осетины, адыгейцы и т.д.

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