Россияне нанесли авиаудар по интернату в Судже, погибла женщина, – Дмитрашковский

Российская террористическая армия продолжает предпринимать попытки выбить ВСУ с территории Курской области. В ходе наступления враг активно задействует бомбардировочную авиацию.

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Накануне россияне нанесли авиаудар по интернату в городе Суджа Курской области. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер военной комендатуры на территории Курской области Алексей Дмитрашковский.

По его словам, вечером 11 января российская авиация нанесла два удара по территории интерната в Судже. Вследствие обстрела погибла женщина.

"Вчера вечером российская авиация нанесла два авиационных удара в район интерната города Суджи. В результате чего женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина скончалась", – заявил украинский военный.

Также он добавил, что в результате авиационного удара помещение интернета получило существенные повреждения. Дмитрашковский подчеркнул, что в интернете находились люди пожилого возраста, многие из них – лица с инвалидностью.

"Встал вопрос, куда переместить этих людей. Люди все пожилого возраста, очень много людей, имеющих инвалидность, болезнь Паркинсона, послеинсультные, один человек с психическим заболеванием. То есть состояние людей в настоящее время достаточно тяжелое", – сообщил Дмитрашковский.

По его словам, на территории Курской области, которая контролируется Украиной, находятся около двух тысяч человек. В момент российского авиаудара в школе-интернате находились более 70 человек.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает осуществлять интенсивные штурмовые действия в Курской области. Для наступления на позиции украинских бригад враг использует сотни людей и технику.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие на территории Курской области взяли в плен военных из КНДР. Раненые боевики были доставлены в Киев. Сейчас северокорейские военные дают показания следователям СБУ.

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