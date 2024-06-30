Россияне не имеют успехов под Часовым Яром, но контролируют часть Красногоровки – британская разведка

В Волчанске Харьковской области продолжаются бои с российскими оккупантами. Основная горячая точка – Агрегатный завод на юго-востоке города; Силы обороны Украины пытаются выбить военнослужащих страны-агрессора из этого опорного пункта.

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Сводку о ситуации на основных направлениях фронта подготовила британская разведка. Ее отчет был опубликован 30 июня в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В Красногоровке Донецкой области на Кураховском направлении есть информация о продвижении российских захватчиков. Вероятно, агрессор контролирует большую часть города, а украинские защитники присутствуют только на севере населенного пункта.

В городе Часов Яр на Донетчине британская разведка продвижения россиян за последние 72 часа не зафиксировала.

На этом участке самые интенсивные бои – в Ивановском и Клещиевке к югу от Часового Яра. В Британии считают, что воины Сил обороны контратаковали в Клещиевке, добившись там тактических успехов.

На направлении Авдеевка-Покровск в Донецкой области сосредоточены основные усилия России. "Здесь по-прежнему наблюдается самый высокий темп российских операций", – сказано в отчете.

ВС РФ удалось добиться небольших успехов на относительно широком участке фронта в направлении сел Нью-Йорк, Пивничное и Пивденное.

"В течение следующей недели сектор Авдеевка-Покровск, вероятно, останется зоной значительного оперативного внимания российских войск, поскольку они пытаются сохранить давление на украинские Силы обороны и достичь возможных территориальный достижений", – считает разведка Соединенного Королевства.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 19:00 воскресенья, 30 июня, заявил, что враг пытается вклиниться в украинскую оборону.

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