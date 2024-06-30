Враг пытается вклиниться в украинскую оборону: количество боевых столкновений выросло до 109 – Генштаб

В воскресенье, 30 июня , враг активизировался на Покровском и Харьковском направлениях. Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00. Враг не скрывает намерений и пытается вклиниться в украинскую оборону.

"В течение дня агрессор ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 109. Наиболее активны захватчики на Покровском направлении", – отмечают в Генштабе.

Там добавляют, что вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику врага.

Ситуация на фронте

Харьковское направление. Сегодня агрессор пытался атаковать здесь восемь раз. Продолжаются бои в районе Волчанска. Противник активно применяет авиацию с территории РФ, бомбя районы Липцов, Токаревки Второй, Веселого, Нескучного, Дергачев, Слобожанского и Харькова.

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали семь штурмовых действий оккупационных войск. Продолжаются бои у Синьковки и Стельмаховки.

Лиманское направление. Силы обороны сдерживают неприятеля в районах Невского и Торского. Общее количество боестолкновений достигло 11.

На Торецком направлении количество штурмов захватчиков увеличилось до шести. Продолжается бой недалеко от Южного.

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются девять штурмовых действий.

Добавились по две вражеских попытки атаковать на Кураховском и Времевском направлениях.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, за июнь 2024 года тольков зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 8000 тысяч солдат убитыми и ранеными. Также в статистике за месяц будет высок показатель боевых столкновений и штурмов – только за прошлую неделю фиксировалось около 1000 боев.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 29 июня у захватчиков стало на 1440 единиц живой силы меньше. Общие потери личного состава ВС РФ за все время полномасштабной войны – минус 542 700 кафиров.

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