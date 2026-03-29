'Россияне не сбавляют обороты войны': Зеленский рассказал, сколько ракет, дронов и КАБов враг применил против Украины за неделю

В течение недели Россия атаковала Украину более 3 000 ударных дронов, в основном это были "Шахеды". Также враг запустил более 1 450 управляемых авиабомб и 40 ракет различных типов.

Россия не уменьшает интенсивности террора, воюет против Украины и подпитывает войну на Ближнем Востоке: цивилизованный мир должен скоординировать усилия в создании современных систем защиты и производстве эффективного оружия – не ради войны, а ради мира на планете. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия за неделю использовала для ударов тысячи дронов и КАБ и десятки ракет

По словам президента, в течение уходящей недели Россия продолжала воздушный террор Украины.

По украинским мирным городам и селам враг за последние семь дней выпустил:

более 3000 ударных дронов , (значительная часть из них – "Шахеды");

, (значительная часть из них – "Шахеды"); более 1450 управляемых авиационных бомб

40 ракет различных типов.

"Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и людей и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", – подчеркнул глава государства.

Он провел параллели между российско-украинской войной и боевыми действиями на Ближнем Востоке.

"По Украине бьют фактически такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока и региона Залива. Против нас баллистика применяется так же цинично, как и против партнеров. Дестабилизация мировых рынков и блокирование морских путей не оставили без последствий ни одну страну", – перечислил Зеленский.

Президент добавил, что Украина просто сейчас делает свой вклад в обеспечение безопасности.

"И важно, чтобы мир не терял времени и возможностей. Нужны четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы дать реальную защиту жизни и остановить войны. Надо строить совместные и современные системы защиты, проверенные войной. Развивать совместные производства современного и эффективного оружия. Объединять возможности, чтобы и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в других частях мира можно было жить в мире", – отметил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, только в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину "Кинжалом" и 442 дронами. В Воздушных силах заявили, что по состоянию на 9 утра украинским воинам удалось обезвредить 380 вражеских БпЛА. На тот момент атака еще продолжалась, а мониторинговые каналы писали, что в воздухе остаются десятки дронов.

