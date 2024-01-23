'Россияне незаконно усыновляют украинских детей': комиссар СЕ призвала международное сообщество способствовать их возвращению домой

Оккупанты продолжают вывозить украинских детей с захваченных ими территорий в РФ. Там несовершеннолетних усыновляют граждане страны-агрессора, однако делают они это незаконно, так как маленьких украинцев разлучили с их родителями во время чрезвычайной гуманитарной ситуации. Такие дети не могут считаться сиротами и, соответственно, быть усыновленными.

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Соответствующее заявление 22 января сделала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Значительная часть ее выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была посвящена именно отчету относительно ситуации в Украине, передает "Укринформ".

"Некоторые украинские дети получили гражданство РФ и были усыновлены российскими семьями. Эта практика, похоже, поддерживается российскими государственными служащими на самом высоком уровне", – сказала Миятович.

Она обратилась к международному сообществу с призывом содействовать возвращению депортированных в РФ украинских детей на родину.

"Несмотря на то, что некоторые воссоединения произошли, постоянная международная поддержка организаций гражданского общества и отдельных лиц, способствующих воссоединению украинских детей с их семьями или законными опекунами, остается крайне важной", – подчеркнула комиссар.

Миятович добавила, что за почти два года полномасштабной войны в Украине нарушения прав человека и международного гуманитарного права достигли впечатляющих масштабов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных государством-агрессором Россией. Задача нашей страны – вернуть домой всех украденных Москвой украинских детей.

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