Россия продолжает терроризировать обстрелами жителей Харьковщины. В Харьковском районе ночью оккупанты ударили дронами по частному сектору одного из населенных пунктов.

На месте попадания вспыхнули дома и гараж, пострадали шесть человек, среди которых – ребенок. О последствиях террора рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

Удары с помощью дронов по частному сектору поселка Васищево, что к югу от Харькова, россияне нанесли среди ночи 2 мая.

"Возник пожар площадью 300 м кв. Горели два частных дома и гараж . Взрывами также повреждены соседние дома и надворные застройки", – рассказали в ГСЧС.

По оценкам Харьковской ОГА, в Васищево в целом повреждены 12 частных домов, гараж и две хозяйственные постройки.

На утро известно, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере шесть гражданских. Среди них есть несовершеннолетний.

Как уточнил впоследствии начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, в Васищево Безлюдовской громады пострадали женщины в возрасте 62, 38, 67, 65 лет, 49-летний мужчина и 16-летний парень.

В Национальной полиции Украины добавили, что подросток и 62-летняя пострадавшая получили ранения стеклом. Остальные пострадавшие нуждались в помощи из-за острой реакции на стресс.

"К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС, офицер-спасатель громады, пожарные местной пожарной команды", – добавили в ГСЧС.

Другие удары войск РФ по Харьковщине за сутки

По данным Харьковской ОГА, в течение суток россияне били по Харькову и 27 населенным пунктам Харьковщины.

Всего в области пострадали 19 человек, среди них (кроме пострадавших в Васищево):

поселок Печенеги – ранения получил 31-летний мужчина;

– мужчина; город Богодухов – пострадали семь мужчин (двое 60-летних, двое 55-летних, а также гражданские в возрасте 34, 33, 54 года) и женщина 67 лет;

– (двое 60-летних, двое 55-летних, а также гражданские в возрасте 34, 33, 54 года) 67 лет; село Шиповатое Великобурлуцкой громады – ранен 31-летний мужчина;

– ранен Харьков – ранен 24-летний харьковчанин, еще два человека получили острую реакцию на стресс.

В результате вражеских ударов в ряде населенных пунктов области разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры: один многоэтажный и не менее 25 частных жилых домов, семь гражданских предприятий (среди которых – сельскохозяйственное), одно учебное и одно медицинское учреждения, минимум 4 АЗС в разных населенных пунктах, ангар, электросети, гражданские авто и железнодорожную инфраструктуру.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью под ударами врага находился также Харьков. Там вражеский "Шахед" залетел прямо в квартиру на 12 этаже многоэтажки. К счастью, БпЛА не сдетонировал, поэтому пожара удалось избежать – как и жертв. Ранения от разбитого стекла получил 23-летний мужчина, находившийся в квартире. Еще один молодой харьковчанин и женщина почтенного возраста получили острую реакцию на стресс.

