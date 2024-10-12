Россияне ночью атаковали 'Шахедами' Снегиревку в Николаевской области: возник пожар на территории фермерского хозяйства

Российские оккупационные войска в ночь на 12 октября атаковали Снигиревскую общину с помощью беспилотников "Shahed 131/136". В результате удара одного из дронов возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Также из-за падения обломков сбитого противовоздушной обороной БПЛА загорелась сухая трава на открытой территории за пределами населенного пункта.

Пожар был быстро ликвидирован, и, к счастью, никто не пострадал.

В Николаевском районе, в ночь на 12 октября, в 03:35 и 03:52, враг атаковал Куцурубскую общину дронами FPV. В результате атаки никто не пострадал.

Всего этой ночью в Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября россияне вновь атаковали Украину: запустили ракеты и 28 ударных дронов. Силы обороны сбили 24 вражеских "Шахеда". Еще два дрона-камикадзе были локационно потеряны.

Напомним, что Россия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах. Последствия удара пока неизвестны.

Также стало известно, что оккупанты ночью атаковали жилой сектор Запорожья, в результате атаки есть раненые и разрушение.