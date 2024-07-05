Россияне обстреляли Херсонщину: один человек скончался в больнице от ранений

Войска России днем в пятницу, 5 июля, обстреляли населенный пункт Хрещеновка в Бериславском районе на Херсонщине. В результате очередного военного преступления страны-агрессора погибла местная жительница.

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Об этом на своем канале в Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Погибшей женщине было всего 35 лет, ее сердце остановилось в больнице.

Также в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну потерпевшую. 32-летняя женщина получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра.

Сейчас она находится в медицинском учреждении, медики оказывают ей необходимую помощь.

Как уточнил Прокудин, оккупанты ударили по мирному населенному пункту артиллерией.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июля российские оккупационные войска снова обстреливали Никопольщину в Днепропетровской области. Из-за атак врага есть двое пострадавших мирных жителей.

Кроме того, в Донецкой области 5 июля армия России обстреляла село Комар (Волновахский район) и город Украинск(Покровский район). В каждом населенном пункте есть по меньшей мере одному погибшему, а также раненые мирные жители.

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