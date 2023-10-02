Россияне обстреляли Купянск: двое гражданских получили травмы. Фото

В понедельник, 2 октября, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки двое гражданских людей получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Местная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Атака была совершена около 14:30. По предварительным данным, это была КАБ на базе ФАБ-250.

Из-за очередного преступления войск РФ ранения получили мужчина и женщина.

Кроме того, поврежден ряд жилых домов и автомобилей горожан. Полная информация уточняется.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, днем 19 сентября российская оккупационная армия совершила очередной теракт в Купянске Харьковской области. Враг сбросил на населенный пункт авиабомбу.

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