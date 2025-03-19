Россияне обстреляли Купянск КАБами: есть разрушения, погибший и трое пострадавших. Фото

Российские оккупационные войска вечером в среду, 19 марта, массировано обстреляли КАБами Купянск Харьковской области. Только за несколько часов были зафиксированы удары не менее 20 авиационными бомбами.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram. Около 20:50 в результате попадания КАБ повреждено частное домовладение.

Из-под завалов деблокировали погибшего 51-летнего гражданского мужчину, он получил травмы несовместимые с жизнью. Всего в течение дня в Купянске в результате вражеских атак ранения получили еще три человека.

Около 22:30 Синегубов уточнил, что уже зафиксировано не менее 20 вражеских ударов по Купянску из авиации.

"Есть повреждения критической инфраструктуры, возникли пожары на гражданских объектах. Постоянная угроза повторных ударов усложняет работу профильных служб. Информация о наличии пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что 19 марта около 15:00 оккупанты нанесли авиационные удары городу, в результате чего получила ранения 84-летняя женщина, а мужчина 75 лет получил острую реакцию на стресс.

В городе повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, автомобили. Предварительно установлено, что для атак по Купянскому войска России применили ФАБ-500.

Около 20:50 войска РФ нанесли очередной авиаудар по Купянску. Погиб 51-летний мужчина. Взрывное ранение получила женщина. Повреждены жилые дома. Загорелся гараж.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта войска страны-агрессора РФ атаковали Сумы "Шахедами". Вражеский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы, там вспыхнул пожар. Также было атаковано медучреждение в Краснополье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!