Россияне обстреляли Николаевщину и Херсонщину: повреждены ЛЭП, есть жертвы среди гражданского населения

За прошедшие сутки российские террористические войска массированно обстреливали территории Херсонской и Николаевской областей. Под огнем традиционно оказались жилищная застройка и гражданская инфраструктура.

В результате атак погиб 1 человек, и еще 5 получили ранения в Херсонской области. О последствиях вражеских обстрелов сообщили в Telegram глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Херсонщина

Оккупанты обстреляли область 66 раз за сутки, выпустив 353 снаряда. Против мирных жителей россияне применили разные виды вооружения, в том числе артиллерию, минометы, РСЗО, БпЛА и авиацию. Только по областному центру было запущено 52 снаряда.

В результате атак разрушениям подверглись жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры в Херсонском районе и гаражный кооператив в областном центре.

Николаевщина

Вражеская артиллерия несколько раз накрывала акваторию Очаковской громады и город Очаков, где было повреждено хозяйственное здание. Также под обстрелами оказалось село Черноморка, где пострадал двухэтажный жилой дом.

Кроме того, вечерними обстрелами громад повреждены линии электропередач, в результате чего был обесточен ряд населенных пунктов. В настоящее время ведутся работы по возобновлению электроснабжения. Пострадавших в регионе, к счастью, нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 10 февраля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили 31 "Шахед".

– Вечером 9 февраля российская армия атаковала Харьков и область ударными беспилотниками-камикадзе типа "Шахед". Под удар противника попала гражданская инфраструктура. В областном центре россияне попали в АЗС, вспыхнул сильный пожар, сгорело по меньшей мере 15 частных домов.

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