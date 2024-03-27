Россияне обстреляли Никополь из артиллерии: погиб мужчина. Фото

В среду, 27 марта, враг трижды обстреливал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии. Под атакой, в частности, оказалась Марганецкая громада. Но больше всего пострадал Никополь.

Об этом сообщает областная военная администрация. Кроме того, агрессор атаковал район пятью дронами-камикадзе.

В Никополе погиб 55-летний мужчина. Пострадала 49-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Во время атаки также были повреждены две многоэтажки, 12 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, линия электропередачи. Уже к вечеру защитники неба сбили над Днепровским районом БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта 2024 года, российские оккупанты нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона города есть убитые и раненые.

После массированного обстрела Харькова, который устроила российская террористическая армия 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не удастся.