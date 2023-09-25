Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: трое гражданских погибли. Фото

Вечером в понедельник, 25 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удары по Херсону. Под вражеским огнем оказался Днепровский район областного центра, погибли трое гражданских.

Еще два человека получили ранения в результате этой атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В Офисе генерального прокурора рассказали, что травмированных граждан госпитализировали, данные о состоянии их здоровья уточняются. Погибли в результате вражеского обстрела двое мужчин и женщина – все они в момент удара из артиллерии находились на улице.

Из-за российской атаки на жилые кварталы Херсона повреждены жилые дома, торговые точки и автомобили.

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По факту нарушения оккупантами законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, было начато досудебное расследование в уголовном производстве (по ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На местах прилетов работали прокуроры и другие правоохранители, которые документировали очередное военное преступление страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия 24 сентября дважды ударила по Херсону управляемыми авиабомбами. Одна из них попала по промзоне в Днепровском районе, а другая ударила по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе.

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