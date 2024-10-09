Россияне перебрасывают в Роботино на Запорожье штурмовые группы и проводят разведку – Силы обороны

Хотя в целом на южном направлении в Украине не выявлена подготовка крупных наступательных группировок оккупантов, в Запорожье враг может в скором времени начать штурмовые действия. Речь идет об Ореховском направлении, о плацдарме Вооруженных сил Украины возле Роботиного.

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Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга, полковник Влад Волошин. Он отметил, что на этом направлении РФ наносит удары артиллерией, армейской и штурмовой авиацией, неуправляемыми авиаракетами, а также действует дронами.

"Сейчас здесь ведется контрбатарейная борьба. Пока массированных штурмовых действий противника нет. Но мы прогнозируем, что они, вероятно, могут начаться в ближайшее время. Противник здесь уже перебрасывает на передовые позиции свои штурмовые группы, проводит занятия с личным составом, проводит рекогносцировку, а также проводит так называемые разведывательно-розыскные действия", – уточнил Волошин.

По его словам, на Херсонском и Приднепровском направлениях враг также наносит удары артиллерией, неуправляемыми авиаракетами и дронами. В последние дней десять здесь также не было активных боевых действий, но уже за два последних дня РФ провела там 6-7 штурмов.

"Пока на нашем направлении не обнаружена какая-либо подготовка наступательных крупных группировок. Но противник готовится вести штурмовые действия небольшими группами пехоты. Относительно тяжелой бронированной техники – она у противника есть, но пока не фиксируется ее какая-то переброска в этом направлении", – сообщил полковник.

Всего 8 октября на фронте произошло 142 боевых столкновения. Согласно данным Генштаба ВСУ, именно на Ореховском направлении оккупанты пытаются продвинуться вблизи Роботиного и Новоданиловки. Здесь украинские защитники отразили два штурма. Оккупант нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Любково, Новополь, Малая Токмачка.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики стали активно применять тактику копания тоннелей, чтобы иметь возможность внезапно атаковать украинские позиции. В частности, это происходит в Харьковской области. Подобную тактику широкого применения туннелей враг позаимствовал у ХАМАС и Хезболлы.

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