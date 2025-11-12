Россияне показали 'отход ВСУ из Покровска' и эпично опозорились: сгенерированное ИИ видео высмеяли в сети

Россияне продолжают приписывать себе новые победы на фронте. Так недавно они распространили в сети ролик, на котором видно якобы отход военных Вооруженных сил Украины из Покровска, где сейчас идут бои.

Однако сгенерированное искусственным интеллектом видео только вызвало насмешки со стороны интернет-пользователей. Очередную провокацию и ложь врага разоблачил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Россияне снова опозорились из-за своей лжи

По его словам, на видео присутствует странный звук и действия украинских военных выглядят какими-то искусственными.

"И еще один ролик очень похож на нейросеть. Вроде бы рассинхронный звук с видео, снова этот странный звук, и вообще странные слова "произносят" "военные", – говорится в сообщении.

Левиев отметил, что, вероятно, сейчас созданы десятки или даже сотни подобных видео на тему якобы выхода ВСУ из Покровска и Мирнограда, и отметил необходимость быть готовыми к массовому распространению подобного фейкового контента в соцсетях.

Какова на самом деле ситуация в Покровске

В городе и его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, однако темпы продвижения оккупантов снизились. Россияне "притормозили" атаки для расширения своей логистики и подтягивания дополнительных сил к Покровску. В то же время захватчики блокируют украинскую логистику в Мирнограде.

Российские подразделения достигли определенного продвижения и 10–11 ноября осуществляли атаки как в пределах самого Покровска, так и вблизи города.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой, однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

