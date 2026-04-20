Российские оккупанты совершили покушение на советника министра обороны Сергея "Флеш" Бескрестнова. В ночь на 20 апреля враг целенаправленно ударил беспилотником по его дому.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В результате атаки, Бескрестнов получил травмы, но угрозы для его жизни нет.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома", – говорится в сообщении.

"Флеш" отметил, что в результате террористического удара врага, он остался без жилья и получил травмы.

"Меня задело, но главное – я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", – заявил он.

Кто такой Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович (12 декабря 1974), известный под позывным "Сергей Флеш", – украинский эксперт и консультант в сфере военных радиотехнологий, а также технический блогер.

С 25 января 2026 года занимает должность внештатного советника Министра обороны Украины.

В 1997 году окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "радио-, радиорелейная, тропосферная и космическая связь".

Работал на руководящих должностях в компаниях "Украинские радиосистемы" и "Украинская мобильная связь". В начале полномасштабного вторжения присоединился к обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением подразделений Сил обороны и других силовых структур Украины. Исследует российскую военную технику, анализирует тактику ее использования и разрабатывает подходы к противодействию. Имеет ряд государственных наград.

