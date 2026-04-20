"Россияне попытались меня убить": в дом советника министра обороны врезался реактивный "Шахед". Фото
Российские оккупанты совершили покушение на советника министра обороны Сергея "Флеш" Бескрестнова. В ночь на 20 апреля враг целенаправленно ударил беспилотником по его дому.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. В результате атаки, Бескрестнов получил травмы, но угрозы для его жизни нет.
"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома", – говорится в сообщении.
"Флеш" отметил, что в результате террористического удара врага, он остался без жилья и получил травмы.
"Меня задело, но главное – я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", – заявил он.
Кто такой Сергей "Флеш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович (12 декабря 1974), известный под позывным "Сергей Флеш", – украинский эксперт и консультант в сфере военных радиотехнологий, а также технический блогер.
С 25 января 2026 года занимает должность внештатного советника Министра обороны Украины.
В 1997 году окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "радио-, радиорелейная, тропосферная и космическая связь".
Работал на руководящих должностях в компаниях "Украинские радиосистемы" и "Украинская мобильная связь". В начале полномасштабного вторжения присоединился к обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций.
С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением подразделений Сил обороны и других силовых структур Украины. Исследует российскую военную технику, анализирует тактику ее использования и разрабатывает подходы к противодействию. Имеет ряд государственных наград.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия неоднократно пыталась ликвидировать его. Глава государства отметил, что в начале полномасштабной войны испытывал страх, однако адаптировался к постоянной угрозе и больше ничего не боится.
