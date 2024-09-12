"Россияне предстают перед трудностями": Мельник объяснил, способны ли войска Путина быстро отбросить ВСУ на Курщине
Кремлевский диктатор Владимир Путин дал приказ своим войскам отбить территорию Курщины, захваченную Силами обороны Украины. Но быстрому выполнению этого задания мешают несколько факторов, в том числе ограниченное количество российских войск и абсолютно неадекватная расстановка приоритетов военно-политическим руководством оккупантов.
Ситуацию прокомментировал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник. В интервью OBOZ.UA военный эксперт указал: Путин не просто приказал, а публично призвал армию отбить приграничье Курской области, апеллируя к "священному долгу".
Ставил ли диктатор дедлайн до 1 октября – сложно сказать. Но совершенно очевидно, что приказ о контратаке есть. "И это не в первый раз. Ведь с самого начала Курской операции было обнародовано видео совещания Путина с генералами, где его заверяли, что "это произойдет в течение следующих нескольких дней", – напомнил Мельник.
Он задался вопросом, насколько реалистично быстрое продвижение ВС РФ на Курщине.
Валерий Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил России, раньше заверял главу Кремля, что территорию вернут в течение нескольких дней, то есть до середины августа. Но у государства-агрессора не получилось.
"Первая причина – это действия украинских военных на этом направлении, которые препятствуют реализации этих планов российского военно-политического руководства. Вторая причина – неправильная, совершенно неадекватная расстановка приоритетов руководства России. Это также было озвучено Путиным публично: что для него приоритетом является захват украинских территорий, населенных пунктов, квадратных километров и выход на административные границы Донецкой области, а не защита собственной территории Курской области. О согражданах там вообще никто не говорит", – сказал военный эксперт.
Он уверен, что России для контрнаступления на Курщине потребуются дополнительные силы.
"Мы можем делать определенные выводы из того, что наблюдается уже в течение шести недель. У России не все хорошо с резервами. Свободных оперативных стратегических резервов нет либо они хранятся для того приоритета, о котором я говорил – наступления на территорию Украины", – объяснил Мельник.
Если следовать классической стратегии наступательной операции, то противнику нужно несколько десятков тысяч человек личного состава. То есть должно быть численное преимущество в три-пять раз.
Также, по мнению эксперта, у ВСУ пусть и не идеальные, но очень благоприятные условия для удержания рубежей. "Имеются естественные препятствия в виде реки Сейм, разрушенные мосты, переправы", – указал Мельник.
Кроме того, Москва воюет традиционными методами. "То, что достаточно хорошо работает в условиях украинского Донбасса, не очень хорошо работает в природно-географических условиях, которые сложились на территории Курской области. Ковровое бомбометание по населенным пунктам, по ключевым пунктам дислокации – там этого просто нет, нет какой-либо единой линии обороны. Поэтому россияне сталкиваются с определенными трудностями тактического характера", – считает он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Курской области России войска государства-агрессора 10 и 11 сентября провели контратаки вдоль западного края выступа, контролируемого Силами обороны Украины. Институт изучения войны поделился информацией, что РФ захватила несколько населенных пунктов к северо-востоку и югу от поселка Коренево.
– В РФ заявили, что в первой масштабной контратаке на Курщине участвуют десантники и морская пехота.
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