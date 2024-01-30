Россияне продолжают применять химическое оружие: в ВСУ рассказали о последних случаях на Таврическом направлении

За прошедшие сутки российские оккупанты на Таврическом направлении по меньшей мере 5 раз применили боеприпасы с ядом. Вероятно, речь идет о гранатах К-51 с хлорпикрином.

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Однако каждый из таких случаев исследуется отдельно. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Он отметил, что традиционно для себя враг продолжает нарушать обычаи ведения войны, применяя против украинских защитников химическое оружие. После каждого такого случая Украина проводит соответствующие анализы, а результаты затем подает в международные институты.

Как уточнил Штупун, от хлорпикрина украинские защитники спасаются противогазами.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что оккупанты все чаще применяют химическое оружие в войне против Украины. Они продолжают очевидные нарушения Конвенции о таком вооружении, стороной которой является и страна-агрессор. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ применили в Украине химическое оружие 626 раз. В то же время в 2024 году (т. е. менее полумесяца) – уже по меньшей мере 51 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW обратили внимание, что российская 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота заявила, что намеренно применяет химическое оружие против украинских Сил обороны. Так оккупанты открыто признались в явном нарушении Конвенции о химическом оружии, стороной которой является и страна-агрессор РФ.

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