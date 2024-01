Войска РФ стали чаще применять химоружие в Украине – ISW

Оккупационные войска России все чаще применяют химическое оружие в войне против Украины. Они продолжают очевидные нарушения Конвенции о таком вооружении, стороной которой является и страна-агрессор.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики в том числе ссылаются на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По его подсчетам, с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) ВС РФ применили в Украине химическое оружие 626 раз. При этом в 2024 году (то есть за менее чем полмесяца) – уже минимум 51 раз.

Украинский Генштаб отметил, что российская армия в настоящее время до 10 раз в день запускает химическое оружие по позициям Сил обороны. Для этого оккупанты обычно используют дроны, сбрасывая гранаты К-51, наполненные раздражающим газом CS (2-хлорбензалмалононитрилом).

Например, 14 декабря 2023 года захватчики применили против украинских позиций специальную газовую гранату нового типа, содержащую газ CS.

А 22 декабря 810-я бригада морской пехоты ВС РФ сама призналась в умышленном применении химоружия против ВСУ. Военные преступники заявили, что сбрасывали с беспилотников гранаты К-51 на украинские позиции возле села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Россия является участником Конвенции о химическом оружии, которая запрещает использование химоружия в качестве метода ведения войны", – напомнили в ISW.

Что это за граната К-51?

Ее технические характеристики есть на российских оружейных сайтах, но государственные органы страны-агрессора такое спецсредство не упоминают (так как химикаты использовать в боевых действиях нельзя).

К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия, которая была разработана в 70-х годах. Использовалась советской армией, частности, при разгоне массового протеста 9 апреля 1989 года в Тбилиси, в результате которого погибли 19 человек и почти 4000 пострадали.

Корпус гранаты сделан из жесткого пластика, дно – металлическое. После зажигания происходит реакция, в результате которой повышается давление внутри корпуса и выдавливается дно, распыляя порошкообразное химическое вещество. По поводу содержимого гранаты существует две версии: CS – 2-хлоробензальмалононитрил (описано в книге "От хлора и фосгена до "Новичка". История советского химического оружия"), также у военных есть предположение, что это может быть хлорпикрин. В закрытых помещениях действие гранаты распространяется на 400 кв. м.

Граната К-51 в несколько раз мощнее, чем стандартная полицейская со слезоточивым газом для разгона демонстраций, так как создавалась в СРСР для военных и сотрудников спецслужб.

Хотя это нелетальное средство, но оно способно на время лишить военного возможности сопротивляться и сделать легкой мишенью для уже летального оружия врага. После контакта с газом у человека начинают слезиться глаза, появляется одышка, кашель, носовые пазухи заполняются слизью, может быть рвота. Эффект усиливается с каждой минутой пребывания в токсичном облаке.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2023 года войска РФ применили химоружие на Сватовском и Бахмутском направлениях. Для поражения позиций ВСУ враг использовал хлорпикрин, который вызывает сильное раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, может вызвать рвоту, головокружение, приводить к конвульсиям и тому подобное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!