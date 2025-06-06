Блог | Россияне публично жалуются, что не могут покорить Украину
Возможно, атака на стратегическую авиацию действительно является переломным моментом войны. Об этом свидетельствует слабость так называемой акции возмездия, которую организовали россияне этой ночью. Россияне публично жалуются, что теряют веру в свои силы, в реалистичность задачи по покорению Украины силой.
Далее текст на языке оригинала.
Ось що пише Файтербомбер, один із їх топових пропагандистів (я трохи замазав матюки):
"Якщо сьогоднішній удар це і був наш відповідь на мінімум чотири теракти і знищення стратегів, то він не вийшов ніяк.
Якщо це найбільший максимум, який ми здатні без застосування ЯО, то треба перестати взувати п$$ду в лапті і лупити ЯО. Стирая міста противника один за іншим.
Поки ми в стані це зробити.
Або хоча б заблокувати формулювання "це наш відповідь".
Это по п$$$е ладошкой."
Від себе хочу додати, що ми лише виходимо на нові можливості дронових технологій. Значення акції СБУ – не тільки в тому, що було по факту знищено, а в тому, що це посилило віру в іноваційні, масштабні, сміливі рішення, яких у на зараз ще дуже, дуже багато.