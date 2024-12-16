'Россияне пытаются это скрыть': Зеленский подтвердил потери военных из КНДР в Курской области. Видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский 16 декабря доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на Курщине (РФ). Северокорейские войска участвуют в боях на стороне российских захватчиков и уже имеют "двухсотых" и "трехсотых".

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По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери войск КНДР. Об этом глава Украинского государства рассказал в традиционном обращении к гражданам. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента вечером в понедельник.

"Есть много деталей и по поводу уничтожения этих сил", – отметил Зеленский, имея ввиду северокорейских армейцев.

"Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы гибли в этой войне. Единственная причина – это безумие Путина, охватившее Россию и подпитывающее эту войну. Будем и дальше защищать наши позиции", – сказал президент.

Он рассказал и о 15-м пакете санкций ЕС. Зеленский признателен партнерам за поддержку принуждения России к миру. Кроме прочего, в пакете есть санкции против теневого танкерного флота РФ.

"И это сейчас важный шаг: и все российские танкеры, все компании и физические лица, помогающие России финансировать войну, – чтобы все они были в конечном итоге санкционированы. Надо продолжать это давление на Россию и не давать им адаптироваться к санкциям. Чем тяжелее будут санкции для России, тем скорее они зайдут в реальную и настоящую дипломатию", – считает лидер государства.

Премьер Денис Шмигаль 16 декабря доложил о сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе финансовом. Он сообщил, что 20 миллиардов долларов от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету.

"Также отдельно обсудили работу с Европейским банком реконструкции и развития. Есть конкретные программы. В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам из ЕБРР. Есть также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее", – отметил президент.

"Постепенно согласуем с нашими дипломатами новые назначения послов Украины и замены в дипломатическом корпусе. Мы готовим усиление нашей команды – команды Украины. Внешнеполитическая работа в следующем году будет еще более напряженной, чем в этом, и должна быть сильной. Следующий год должен стать временем установления мира – надежного мира. И я благодарен всем партнерам, которые помогают. Сильная и скоординированная работа – это самое важное", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР МО заявили, что подразделения войск из Северной Кореи, прикомандированные к российским силам, вынуждены доукомплектовываться после потерь в штурмах в Курской области. Страна-агрессор планирует и дальше привлекать их к таким атакам.

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