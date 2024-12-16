Подразделения армии КНДР доукомплектовываются после потерь в штурмах на Курщине: в ГУР раскрыли подробности

Подразделения войск из Северной Кореи, прикомандированные к российским силам, вынуждены доукомплектовываться после потерь в штурмах на территории Курской области РФ. Страна-агрессор планирует и дальше привлекать их в таких атаках.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Там подчеркнули, что у войск КНДР есть безвозвратные и санитарные потери, а также пропавшие без вести.

Им они подверглись 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка, что в Суджанском районе Курщины.

По данным ГУР, речь идет о по меньшей мере 30 северокорейских солдатах убитыми и ранеными.

Кроме этого, в районе села Куриловка минимум трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

"В связи с потерями штурмовые группы доукомплектовываются свежим личным составом, в том числе из числа 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине", – отметили в ГУР.

Напомним, что 14 декабря в сети появилась информация о прямом столкновении солдат из Северной Кореи с Силами обороны Украины на территории Курской области РФ. В ГУР сообщили, что северокорейские войска понесли первые потери и с испуга перестреляли кадыровцев.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны спрогнозировали проблемы войскам Северной Кореи, которые воюют на Курщине. Если командование ВС РФ будет использовать их в крайне изнурительных операциях, как и россиян, КНДР будет трудно усвоить уроки с боевых действий на стороне Кремля.

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