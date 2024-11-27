Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ: что происходит на передовой

Идут тысяча восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 ноября по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновения.

Российские обстрелы

От вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка и Дмитровка Сумской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты четырежды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районах Волчанска и Тихого, наши защитники отразили атаки россиян.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону, три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие в направлении позиций нашего войска вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении россияне пытались пять раз вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, где Силы обороны отразили две атаки. Три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток противник уже предпринял 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Млечного. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 11 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Солнцевки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Ганивки. По уточненной информации, за сегодняшний день отбита 21 атака оккупационной армии, шесть боеприкосновений продолжаются.

На Времивском направлении продолжаются две атаки захватчиков, всего за сегодняшний день противник предпринял 13 попыток продвинуться вперед вблизи Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

В Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

На Курщине украинские защитники отбили одиннадцать атак захватчиков, три боестолкновения продолжаются.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты продолжают наносить обстрелы по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области оккупанты имеют определенные продвижения, но Силы обороны Украины прилагают все усилия для сдерживания врага. Вдоль линии столкновения не осталось ни одного уцелевшего населенного пункта. Об этом рассказал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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