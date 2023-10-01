Россияне расконсервируют и перебрасывают в Крым древние системы ПВО. Видео

Военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, зафиксировало, как российские захватчики перебрасывают средства противовоздушной обороны во временно оккупированный Симферополь в Крыму. В сторону города транспортировали ЗРК "Оса" и личный состав войск РФ.

Что интересно, это очень старый зенитный ракетный комплекс, который начали использовать в 70-х годах прошлого века. Об этом сообщили в Telegram-канале "Атеш" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Оса" – это советский автоматизированный военный зенитный ракетный комплекс. Он всепогодный и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Принят на вооружение 4 октября 1971 года.

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Из этого можно сделать вывод, что оккупантам из-за нехватки более современного вооружения приходится расконсервировать устаревшие средства ПВО. Причина этого проста – имеющимися единицами ПВО они не могут закрыть небо даже над своими военными объектами в Крыму.

Не стоит забывать и о том, что более современные средства противовоздушной обороны войск РФ регулярно уничтожают Вооруженные силы Украины.

"Мы также прикладываем к этому все усилия. Продолжаем фиксировать российские войска. И не забываем делится делиться информацией с определенными структурами. Работаем на результат", – отметили в "Атеш".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты также перебрасывают свои боевые катера, однако перевозят их сухопутными путями, опасаясь новых ударов беспилотников ВСУ. В частности, зафиксировано перемещение в направлении Севастополя "Рапторов", патрулирующих побережье оккупированного Крыма.

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